VIDEO / Inter, cena di Natale: le immagini della serata a San Siro

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 00:06)

Festa nerazzurra a San Siro per Natale 2024. L'Inter tutta, compresa la squadra femminile, si è ritrovata al Meazza per la tradizionale festa natalizia. Nelle immagini pubblicate dal club la serata che si è tenuta in uno spazio allestito allo stadio milanese per l'occasione che è stata ribattezzata 'A Warm Inter Christmas party'. In posa tutti i giocatori nerazzurri e con loro c'era anche Simone Inzaghi insieme alla moglie, la signora Gaia. Sul palco gli interventi di Marotta e Antonello e con loro c'era anche Javier Zanetti.

Tra gli ospiti, almeno stando alle immagini pubblicate sui social dalla società, anche Cattelan ed Elenoire Casalegno (con un video messaggio di Andrea Bocelli) e diversi ex Inter come Ranocchia e Galante. Un brindisi e una cena per celebrare il Natale in arrivo e un anno che per l'Inter è stato speciale con l'arrivo del ventesimo scudetto e della seconda, storica, stella.