GdS – Inter, manca solo un centimetro. Scudetto già nel pomeriggio?

Buone notizie dal Mapei Stadium potrebbero portare il tricolore già quest'oggi

Il più è fatto. Soltanto un punto separa adesso l'Inter dallo scudetto numero 19, ma - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - potrebbe anche non servire. Si legge sul sito della rosea: "Manca un centimetro, per lo scudetto dell’Inter. Un punto, a dar retta alla matematica. Ma potrebbe anche non servire: il 19° titolo potrebbe essere cosa fatta già nel pomeriggio, se l’Atalanta non batterà il Sassuolo. Perché la squadra di Conte ha preso a Crotone quel che cercava e che condanna l'avversario alla retrocessione matematica: tre punti, vittoria per 2-0 con le firme di Eriksen, entrato dalla panchina, e Hakimi. Il tutto dopo un primo tempo giocato a basso ritmo, ma in cui comunque i nerazzurri avevano colpito due pali con Lukaku e Lautaro".