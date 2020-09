Inter, centrocampo top: quante alternative per Conte! E se arrivasse pure Kanté…

Uno dei reparti dell’Inter che, secondo Conte, andava maggiormente rinforzato era il centrocampo. Oggi, con l’arrivo di Hakimi, quello pressochè certo di Vidal e il ritorno di Nainggolan la mediana nerazzurra è destinata a cambiare radicalmente. Così scrive il Corriere dello Sport:

“Aver acquistato Vidal mette l’Inter in una posizione invidiabile perché il suo ingaggio, abbinato a quello di Hakimi e al ritorno di Nainggolan, permetterà al tecnico di Lecce di ridisegnare la mediana. I tre nuovi (il Ninja adesso che ha iniziato il ritiro e si sente parte del gruppo non è più animato dalla voglia di partire a ogni costo e intende giocarsi il posto) garantiranno a Conte un reparto con più qualità, esperienza, sprint e intensità“.

CENTROCAMPO TOP – “Radja e Hakimi sanno come far male ai portieri avversari e in più ci sono Barella, che si sta specializzando negli inserimenti come testimoniano l’Europa League e l’ultima gara della Nazionale, e Sensi, in recupero. Oltre a Gagliardini e ai non ancora ceduti Brozovic ed Eriksen. In attesa di Kanté, la base di partenza è ottima“.