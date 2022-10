Inter, Cerba Helthcare official partner per la stagione 2022-23

«Siamo molto felici di continuare a lavorare in sinergia con Cerba HealthCare per il secondo anno consecutivo. È per noi motivo di grande soddisfazione che il più grande gruppo italiano nel campo della diagnostica ambulatoriale e delle analisi di laboratorio abbia deciso di continuare ad essere nostro partner anche per la prossima stagione, a testimonianza del grande lavoro svolto nel primo anno insieme» le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. «Cerba HealthCare per noi è un partner di grande valore in quanto contribuisce a garantire il benessere dei nostri atleti, aspetto per noi di fondamentale importanza»