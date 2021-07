Marchetti: “L’Inter cerca esterni: resistono due nomi. Due club vogliono…”

L'Inter continua a lavorare sul mercato con le ultime novità in entrata in uscita: obiettivo esterni per i nerazzurri

"Inter e Roma cercano esterni. L’ultimo nome in casa giallorossa è Alex Telles (ex Inter ora al Manchester United) in casa nerazzurra invece resistono i nomi di Bellerin e quello di Hateboer, ma solo in prestito. Nel frattempo invece potrebbe salutare Dalbert: per lui c’è il Cagliari pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Su di lui c’è anche la Real Sociedad, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Italia".