Inter insieme CercaHealthCare. Nuovo centro a Milan, all’inaugurazione Galante

Cerba HealthCare, Official Lab Partner di Inter, ha inaugurato un nuovo centro per la diagnosi e prevenzione a Milano

Andrea Della Sala

MILANO - Cerba HealthCare, Official Lab Partner di Inter, ha inaugurato un nuovo centro per la diagnosi e prevenzione a Milano: lo ha fatto in Piazza 6 Febbraio, a CityLife, cuore pulsante della città meneghina.

All'inaugurazione della struttura è intervenuto Fabio Galante, Legend dell'Inter: la partnership tra il club nerazzurro e CerbaHealthCare riguarda la medicina sportiva e la preparazione atletica, con test di ultima generazione finalizzati al monitoraggio della condizione fisica dei giocatori.

La combinazione di medicina, sport e tecnologia è centrale nelle attività di Cerba Healthcare, che con i suoi centri di medicina dello sport segue ogni anno più di 100 mila atleti nel mondo in ambiti come scienza dell’alimentazione, integrazione alimentare, certificati di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, fisiologia dell’esercizio, cardiologia, studio dei fattori di rischio sulla base dei fattori ematici e tanti altri.

Il nuovo centro in Piazza 6 Febbraio diventa un punto di riferimento per la salute, arricchendo il quartiere CityLife di un nuovo servizio. «Continua l’impegno di Cerba HealthCare Italia per una medicina di prossimità, vicina alle esigenze delle persone», ha ribadito il CEO di Cerba HealthCare Italia Stefano Massaro.