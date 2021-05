TS – Inter, una certezza sulla rosa della prossima stagione. Attesa per i big

La dirigenza nerazzurra attende la chiusura della trattativa tra Suning e Oaktree per poter fare le proprie valutazioni sulla squadra

Si avvicina il giorno della chiusura della trattativa tra Suning e il fondo di investimenti Oaktree per il finanziamento e la cessione di parte delle quote societarie del club nerazzurro. Successivamente la dirigenza interista potrà pensarealla costruzione della squadra per la prossima stagione. Tuttosport prova a fare il punto: "Sicuramente l'Inter che verrà avrà riservisti dall'età molto più bassa degli attuali (e con ingaggi più sostenibili) mentre sui big l'unico punto di convergenza tra le parti potrebbe essere trovato nella volontà di attendere di capire come procederanno le dismissioni".