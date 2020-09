Il Giornale – Inter, via Ranocchia, resta Pirola: no al Sassuolo. Joao Mario, due opzioni

Il Giornale questa mattina parla della fase ‘cessioni’ che sta impegnando i dirigenti dell’Inter. Piazzato Candreva alla Samp, arriverà Darmian. Ci sarà poi la cessione di Ranocchia, al Genoa, e Pirola prenderà il suo posto nella rosa nerazzurra. Per il giovane difensore il club ha detto no al Sassuolo. Potrebbe partire anche Nainggolan ma solo se il Cagliari metterà sul tavolo un’offerta con almeno l’obbligo di riscatto come opzione d’acquisto. Joao Mario invece piacerebbe al Betis e al Galatasaray.

(Fonte: Il Giornale, 25-9-2020)