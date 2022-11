Il Giornale – Inter, la Champions è stata gioia e tranello. Difficile pensare che…

L'Inter è già a 5 sconfitte in campionato e soprattutto ha perso con tutte quelle che le stanno davanti. Un dato che preoccupa e che viene analizzato da Riccardo Signori dalle colonne de Il Giornale . "Dal corto muso alla musata, l'Inter ha capito l'effetto che fa. Per il vero le musate in campionato ora sono diventate cinque, un po' troppe per chi voglia vincere uno scudetto. Sarà un caso se l'anno passato l'Inter medesima si è ritrovata a muso lungo, e senza scudetto, solo con 4 sconfitte? Quest'anno, poi, tutte contro squadre dirette concorrenti o quasi. Comunque squadre di buon rango (Lazio, Milan, Udinese, Roma, Juve). E non stiamo a ricordare il Bayern di Champions che ha raccontato altra storia".

"Ecco, la Champions è stata gioia e tranello per il mondo nerazzurro: gruppo ostico e il Barcellona a creare l'illusione, come fosse quello di un tempo che fu. Difficile pensare che buoni intenditori (anche nel tifo nerazzurro) si lasciassero raggirare da due partite condotte in porto tra alti, bassi e un pizzico di benevolenza arbitrale a Milano. Sembra quasi un gioco di parole del destino pensare all'Inter che se la spassa in Barca ed ora dovrà gestire l'attracco (attacco) al Porto. Il sorteggio Champions non è stato malevolo, ma l'inganno è dietro l'angolo: le squadre portoghesi sono tignose per natura, il Benfica ha faccia da semifinale, quindi meglio diffidare. Non sia che due gocce di Porto vadano di traverso. In caso contrario niente di meglio per mandare in euforia e puntare decisamente ad una Champions da primattori. L'Inter ne ha bisogno, peccato che Sergio Conceicao, un ex niente male, sia anche un bravo allenatore".