Serie A, i bookie puntano sulla rimonta dell’Inter: il pass per la Champions…

Il pensiero dei bookmakers dopo l'ultimo turno di Serie A le quota sulla possibile qualificazione in Champions League

Se la lotta per il quarto posto è apertissima, sembrano già certe della qualificazione sia il Napoli capolista, a 1,10, così come quella del Milan campione d'Italia a quota compresa tra 1,10 e 1,16 mentre i bookie puntano decisi sulla rimonta dell'Inter, qualificata in Champions League tra 1,30 e 1,35 volte la posta. Difficile, invece, vedere la Lazio di Sarri nella massima rassegna continentale dell'anno prossimo con una quota compresa tra 3,25 e 3,75.