L’Inter punta a consolidare la zona Champions contro il Napoli: le quote dei bookmakers

Nonostante un recente periodo ricco di soddisfazioni le accomuni, Napoli e Inter arrivano a questo big match con ambizioni molto differenti. La prima, fresca di conquista del suo terzo Scudetto dopo il pareggio 1-1 contro l’Udinese dello scorso 4 maggio, vorrà chiudere la stagione mantenendo alto il livello, soprattutto dopo il ko di Monza dello scorso weekend. Ai nerazzurri, che hanno appena conquistato l'accesso all’ultimo atto di Champions League 2022/2023 battendo il Milan, serve mantenere il piazzamento tra le prime quattro in Serie A, in attesa dell’esito della finale di Istanbul contro il Manchester City.

Una partita equilibrata tra due giganti - Il confronto più recente tra le due compagini è del 4 gennaio 2023. In quell’occasione, i ragazzi di Simone Inzaghi superarono i campani al ‘Meazza’ per 1-0, grazie al gol di Edin Dzeko al 56', che costrinse i ragazzi di Spalletti alla prima sconfitta in campionato. Betclic quota la ripetizione di quel risultato in favore della formazione milanese a 10.50.