Casadei, il Chelsea alza l’offerta: c’è distanza. Ieri contatti Inter-Sassuolo

Proseguono le trattative per la cessione del centrocampista classe 2003 di proprietà del club nerazzurro

La dirigenza nerazzurra vorrebbe sacrificare il centrocampista per non cedere un big e avvicinarsi alla cifra di utile sul mercato da portare a casa entro il 30 giugno prossimo. Una vita alternativa per trattenere i migliori, con Skriniar su tutti.