Domani sera si gioca il derby tra Inter e Milan, a San Siro non ci potranno essere i tifosi. Il club nerazzurro sempre molto vicino ai supporter nerazzurri, prova a farli sentire comunque vicino alla squadra di Conte. Questo il video pubblicato sui social: “La cosa che mancherà di più in questo derby è ciò che non ci avete mai fatto mancare: la vostra voce”.