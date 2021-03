CdS – Inter, Conte pronto “alla chiamata alle armi” per lo scudetto

L'allenatore nerazzurro dovrà reimpostare il gruppo dopo la pausa per le Nazionali: la concentrazione sull'obiettivo farà la differenza

Il Corriere dello Sport parla di 'chiamata alle armi per lo scudetto'. Inizia la fase decisiva del campionato: l'Inter è a più sei dal Milan (che ha una partita in più) e a +10 dalla Juventus (stesso numero di gare, una partita da recuperare per entrambi, per i nerazzurri il Sassuolo e per i bianconeri il Napoli). Ma non è ancora finita e il mister lo sa benissimo. Non si può assolutamente abbassare la guardia. "L'Inter ha già fatto molto. Perché considerando l’ultimo decennio mai si era trovata in questa situazione, sola in vetta e con un vantaggio consistente. Ma proprio il fatto che si tratti di una condizione inedita può trasformarsi in un’insidia in più".