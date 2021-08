Inter, grande punto interrogativo per Inzaghi: “È la chiave per lo scudetto”

L'analisi del Corriere della Sera in vista della nuova stagione dei nerazzurri: domani ci sarà l'esordio a San Siro contro il Genoa

C’è un grande punto interrogativo nell’Inter di Simone Inzaghi verso l’inizio della nuova stagione. Si parte domani alle 18.30 a San Siro contro il Genoa e oggi Guido De Carolis sul Corriere della Sera ha parlato così dell’Inter: “L’attacco è il punto interrogativo. Se la difesa è stata la migliore, il reparto avanzato dell’Inter ha incantato: 170 reti nelle ultime due stagioni, 47 segnate da Lukaku. Solo l’Atalanta ha fatto meglio dei nerazzurri. Lì davanti Inzaghi deve chiudere un gap. Dzeko è un grandissimo regista offensivo, non un bomber come il belga, almeno non negli ultimi due campionati: un totale di 23 reti per il bosniaco, la metà di Lukaku. Confermare Lautaro, in costante progressione di gol e stabilmente in doppia cifra, è prioritario. Rimane da coprire un buco in attacco con una quarta punta, sperando in un Sanchez meno vessato dagli infortuni. La chiave per difendere lo scudetto è l’attacco. Riuscire a trovare i gol perduti sul mercato la sfida più ostica per l’Inter di Inzaghi”, si legge.