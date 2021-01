Chiesa: “Dopo l’Inter vogliamo rifarci. Quella partita è stata fuori contesto. Vogliamo…”

A Federico Chiesa, giocatore della Juventus, hanno chiesto prima della finale di Supercoppa contro il Napoli, come è andata contro i nerazzurri e cosa deve fare la sua squadra per risollevarsi. «C’è voglia di vincere dopo una prestazione non buona contro l’Inter, vogliamo rifarci. Non c’è migliore occasione che rifarci stasera portando a casa il primo trofeo della stagione. Penso sia stata una partita fuori contesto quella contro i nerazzurri, una partita a sé che abbiamo perso. Ma ci rifacciamo subito e vogliamo continuare con la stessa determinazione che avevamo prima della sfida contro l’Inter», ha risposto il giocatore juventino.

(Fonte: Rai1)