Inter, netta chiusura per Kostic: obiettivo esterno, si cercano nuove aperture

L'Eintracht Francoforte non apre spiragli per il serbo: i nerazzurri valutano altre opzioni per la fascia mancina

Fabio Alampi

L'Inter non ha smesso di cercare un esterno sinistro: il primo nome sulla lista è quello di Filip Kostic, ma l'Eintracht Francoforte non intende trattare un prestito con diritto di riscatto. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "La virata decisiva sul centravanti non ha fatto passare di moda la tentazione mancina: è ancora aperta la ricerca di un esterno, che nel breve periodo possa fare il vice-Perisic e che nel futuro possa prendere definitivamente il posto del croato. La chiusura dell'Eintracht Francoforte al prestito con diritto di Filip Kostic ha ridotto le opzioni: da Angelino del Lipsia a Bensebaini del Borussia Monchegladbach, si cercano nuove aperture in giro per l'Europa".