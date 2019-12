Inter, Chivu: “L’obiettivo del settore giovanile è far capire ai ragazzi la cultura del lavoro”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Under 17 nerazzurra Cristian Chivu ha stilato un bilancio sulla prima parte della stagione dei suoi ragazzi: “Si è lavorato, si lavora e si lavorerà: nel settore giovanile l’obiettivo è far capire la cultura del lavoro e tutti noi la trasmettiamo. Si devono abituare a lavorare e a non pensare ad altro. Il bilancio è positivo, tutto il settore giovanile ha svolto un grande lavoro con risultati importanti: si continuerà così anche l’anno prossimo. Tutti noi abbiamo il dovere di far crescere i ragazzi nella maniera giusta per togliersi soddisfazioni quando li vedremo giocare in prima squadra: perché no all’Inter. In questo momento ci godiamo questa meritata vacanza dove tutti noi saremo in compagnia delle nostre famiglie: dal 3 gennaio avremo tempo e spazio per preparare il 2020”.