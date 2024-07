Stefan De Vrij è al centro di diverse voci di mercato, soprattutto provenienti dall'Arabia. Al momento, però, come conferma Il Giorno, non c'è nulla di ufficiale: "Negli ultimi giorni sono emerse voci che vorrebbero l’Al-Itthiad pronto un’offerta per il centrale, ma ad oggi nulla di formale è pervenuto nel ragazzo né all’Inter, che in caso di proposta ufficiale ha fissato in 15 milioni il minimo sotto il quale non scenderà".