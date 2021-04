Inter cinica e concreta. Il Bologna va a sbattere contro un muro invalicabile

L'Inter passa in vantaggio con Lukaku e poi nel secondo tempo gestisce la gara e grazie a una difesa granitica porta a casa i tre punti

"Cinica, concreta, pragmatica, anche in una serata senza luci l’Inter ha vinto a Bologna, 1-0 gol di Lukaku, portando a 8 punti il suo vantaggio sul Milan. Ed ecco il bello per Antonio Conte, dovendo recuperare la partita contro il Sassuolo sì, ormai si può dire che lo scudetto è sempre più vicino per i nerazzurri. Ha meritato un applauso il Bologna, va detto anche questo, che ha costruito una partita con grande applicazione, che è stato aggressivo quando doveva esserlo e coperto dietro quando era consigliabile non dare profondità all’Inter", analizza il Corriere dello Sport.