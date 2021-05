CdS – Inter, cinque in scadenza: cosa accadrà? Ecco l’aggiornamento

Il quotidiano fa chiarezza sul futuro di coloro il cui contratto scadrà al termine di questa stagione

Nelle prossime settimane, dopo aver smaltito l'adrenalina per la vittoria dello scudetto, ci sarà modo di sistemare diverse situazioni in casa Inter. "Un capitolo a parte lo meritano gli elementi in scadenza: Padelli piace all'Udinese, Young non sarà confermato, idem Kolarov. Probabile che sia esercitata l'opzione che la società ha su D'Ambrosio. Punto interrogativo su Ranocchia", scrive il Corriere dello Sport di oggi.