«Un pari per iniziare la CL? Noi abbiamo giocato benissimo e io amo la mia squadra. L'Inter difende molto bene, sono maestri della difesa e forte in contropiede. Abbiamo concesso qualcosa. Non puoi aspettarti di creare 20 opportunità contro una squadra che difende in undici. Si aiutano molto tra loro. Cosa mi è piaciuto di più? Tutto, mi è piaciuto tutto». Pep Guardiola ha parlato a Skysport alla fine della gara contro l'Inter, finita zero a zero.