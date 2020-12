Inter, ecco ‘Closer By Magic’: è la canzone nerazzurra di Natale

Da oggi è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming musicale la canzone nerazzurra Closer By Magic. Si tratta della colonna sonora “dell’ Inter Christmas Tale, il film di Natale.

R acconta come la passione interista possa trasformarsi in autentica magia, per rendere speciali anche queste feste. Per superare qualsiasi distanza”, come riferito dal club nerazzurro in un comunicato stampa. A pochi giorni da questo Natale particolarissimo l’Inter ha brindato a distanza con il presidente Zhang che oggi compie 29 anni.

“La musica, prodotta da Inter Media House in collaborazione con Alkemy, è stata composta e prodotta da Jackleg studio. Ed è stata cantata in esclusiva da Meezy, giovane artista italiana che quest’anno si è distinta per essere arrivata alla fase Bootcamp del noto talent show X Factor”, si legge ancora sulla nota.

Questo il Link per ascoltare la canzone su Spotify: CLICCA QUI. E questo è il test della canzone nerazzurra: