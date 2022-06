Inter Club, al via la campagna di tesseramento per la stagione 2022/2023

Far parte di un Inter Club è anche questo, significa non limitarsi a vivere la propria passione per l’Inter ma avere la possibilità di condividerla con altri cuori che seguono lo stesso battito. Dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione con 130mila soci nel mondo, divisi in più di 900 club per una fan base sempre più internazionale che copre ben 77 paesi, prende il via oggi la nuova campagna di tesseramento Inter Club per la stagione 2022/23.