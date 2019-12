Iniziativa dell’Inter Club Andria per sostenere Conte: “Impensabile che il CorSport…”

Arriva dall’Inter Club Andria un’iniziativa in favore di Antonio Conte, dopo la ormai nota polemica nata tra le pagine del Corriere dello Sport (nello spazio dedicato alla posta gestito da Italo Cucci). “Siamo tutti Mister Conte” è stato il tema della serata natalizia organizzata con soci e consiglieri del club. “Alla cena di natale organizzata dallo storico Inter Club di Andria, tutti i soci ed i consiglieri si sono presentati con una mascherina che ritraeva il volto dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte. La nota vicenda mediatica tra il Corriere dello Sport ed il Mister nerazzurro, ha spinto i tifosi pugliesi dello storico Inter Club Andria a realizzare prima ed indossare poi durante la cena degli auguri natalizi, la mascherina con il volto di Antonio Conte. Secondo i tifosi andriesi è impensabile che un giornale nazionale sportivo quale il Corsport, pubblichi e legittimi una lettera alquanto volgare. La presunta lettera, pervenuta al giornale è stata utilizzata come strumento di dileggio per un attacco mediatico alla società Inter ed al suo allenatore. I tifosi andriesi, tutti travestiti da Mr. Conte, hanno realizzato anche un video augurale che poi è stato inviato all’allenatore. L’Inter Club Andria è organizzatore del noto Premio Mediterraneo, riconosciuto da FC Internazionale e che ha ospitato in passato Zanetti, Milito, Materazzi, Bonolis, Massimo Moratti, Andrea Bocelli, Rosario Fiorello e nell’edizione di quest’anno Elio delle storie tese”, si legge nel comunicato dell’Inter Club.