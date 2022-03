UFFICIALE – Inter, nasce la collaborazione con Cinelli, storico brand di bici milanese

L’Inter annuncia oggi una nuova collaborazione con Cinelli, storico brand di ciclismo nato nella città meneghina

Marco Macca

L’Inter annuncia oggi una nuova collaborazione con Cinelli, storico brand di ciclismo nato nella città meneghina. L'unione dei due brand - accomunati non solo dalle radici nella città di Milano ma anche dal DNA vincente, dalla ricerca della migliore performance sportiva e dall’attenzione allo stile e al design - ha portato alla realizzazione di un'esclusiva collezione di prodotti in edizione limitata che verrà rilasciata in due drop, il primo dei quali è in vendita a partire da oggi.

Dopo il lancio della collezione di capi Made in Milano e l'attivazione con Kartell in occasione del derby, la collaborazione tra Inter e Cinelli rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo e posizionamento del brand nerazzurro, in grado di contaminare i mondi oltre il calcio e legarsi sempre di più ai marchi iconici della città di Milano.

Il primo drop della collezione, disponibile da oggi sulla landing page dedicata all’indirizzo interxcinelli.it, comprende jersey, pantaloncini, calza e l'immancabile cappellino da ciclista. I capi sono caratterizzati da un design ispirato alla storia e all’arte di Milano e sono impreziositi da cuciture blu a vista che richiamano la tradizione manifatturiera della città e risaltano sulla trama dell'abbigliamento da corsa. I prodotti, disponibili da oggi nella versione nera, saranno seguiti da un secondo rilascio in una differente colorazione.

Il primo drop include inoltre due iconici modelli di bicicletta: la Inter x Cinelli Vigorelli nelle versioni Pearl White e Blu, progettata per l’uso sia su pista che in città, è caratterizzata da una grafica dedicata alla collaborazione con il brand nerazzurro e un montaggio speciale. A coronamento della collezione sono inoltre disponibili su ordinazione la Inter x Cinelli Nemo Tig Gravel, la bici evoluzione della specie Nemo, il meglio in termini di prestazioni e stile, e la Inter x Cinelli Nemo Tig Road Disc, nata per soddisfare le esigenze dei ciclisti sofisticati di oggi. Rigorosamente Made in Italy, le biciclette sono dotate di pneumatici Pirelli. La presenza delle gomme Pirelli, Official Tyre Partner dell’Inter, rafforza ulteriormente il legame tra Cinelli e il Club nerazzurro.

La collaborazione è stata lanciata attraverso una serie di scatti fotografici e un video che raccontano l’incontro tra due mondi – quello del calcio e quello del ciclismo – che trovano così dei punti di contatto in un’esperienza di allenamento multifunzionale. Il trattamento grafico dei contenuti, così come quello del design dei prodotti, si ispira al Futurismo, avanguardia artistica legata alla città di Milano.

I protagonisti di questo racconto sono le giocatrici dell’Inter Women Under19, i calciatori della Primavera nerazzurra e gli atleti del team racing Cinelli, che hanno testato le bici e l’abbigliamento tecnico realizzato in esclusiva per questa collaborazione.

Anche la location scelta per lo shooting esalta il legame con Milano: gli scatti sono stati realizzati al velodromo Vigorelli, tempio del ciclismo su pista a Milano e uno dei simboli di questo sport a livello mondiale, che dà anche il nome a uno dei modelli di bici della collezione. La location degli scatti e la data di lancio della collaborazione celebrano inoltre un momento iconico per il ciclismo a Milano, con l’edizione numero 113 della Milano-Sanremo che partirà proprio dal velodromo Vigorelli sabato 19 marzo e che vedrà un esclusivo momento dedicato alla presentazione della collezione Inter x Cinelli durante la cerimonia di partenza della corsa.

