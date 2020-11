Inter, poste le basi per una collaborazione con il Monza: con Galliani si è parlato di…

Nella giornata di ieri è andata in scena ad Appiano Gentile l’amichevole tra Inter e Monza. Una buona occasione per dare minuti ai nerazzurri rimasti agli ordini di Antonio Conte, resa più speciale dalla visita di Adriano Galliani, storico ex amministratore delegato al Milan e oggi dirigente dei brianzoli. Come scrive Tuttosport, il test è stato un’occasione per parlare anche di mercato:

“Galliani ha pranzato con Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Antonio Conte. […] Ma non c’è stato spazio solo per l’amarcord: Inter e Monza hanno iniziato a progettare future collaborazioni sul mercato, ideali vista la vicinanza geografica delle due società. Un primo approccio è rappresentato dalla cessione in prestito del giovane nerazzurro Pirola ai biancorossi nel corso dell’ultima sessione“.