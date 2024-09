Dopo le dichiarazioni di Rocco Commisso , non si è fatta attendere la risposta di Beppe Marotta . A margine del Premio Nereo Rocco a Coverciano, il presidente nerazzurro ha dichiarato: "Credo siano esternazioni non suffragate dai fatti, l'Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Federazione e UEFA impongono di rispettare".

"Senza alzare la voce o voler inasprire ulteriormente il clima, solo per difendere l’operato della società davanti alle ennesime frecciate del presidente della Fiorentina. Toni pacati ma decisi, per replicare alle esternazioni (non nuove) del patron viola rilasciate alla Gazzetta dello sport. Una crociata iniziata dal patron viola da tempo e che continua a portare avanti. Il club nerazzurro, sentitosi chiamato in causa, ha sempre replicato, così ha fatto ieri", sottolinea Tuttosport.