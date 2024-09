Inter, Zielinski titolare contro il Monza? Non è da escludere. Inzaghi vuole…

"Nella decisione finale in vista della trasferta in Brianza, un peso potrebbe certamente averlo il calendario. Zielinski spera di essere chiamato in causa per poter mettere in pratica le indicazioni di Inzaghi, con cui sta lavorando sin dal 18 luglio scorso dopo il break estivo seguito all’Europeo. Il tecnico piacentino lo vuole nel cuore delle azioni offensive nerazzurre, affinché possa sfoderare le sue caratteristiche migliori a ridosso dell'area avversaria. Il contrario di quanto accaduto con il ct Probierz, che nelle ultime due partite l’ha schierato in mediana davanti alla difesa. L’Inter però l’ha preso con una finalità specifica, aggiungendo un prezioso tassello in più in mezzo al campo per sfruttare le sue abilità negli ultimi metri del campo. Zielinski non vede l’ora di dimostrarlo".