Compagnoni: “Inter, profilo basso. Ma se scudetto non arrivasse altro che 5 maggio”

Il telecronista di Skysport ha parlato di quella nerazzurra come una squadra completa che sta proseguendo il cammino verso il titolo

Il telecronista ha sottolineato: «L'Interha rilanciato alcuni giocatori? Al completo ha a centrocampo una rosa invidiabile, sette titolari potenziali. Ha l'imbarazzo della scelta con calciatori di caratteristiche diverse. Adesso adattando Eriksena centrocampista basso e recuperando Sensi non si può dire che sia solo una mediana muscolare. Perché con loro due hai tanta qualità. È una squadra completa. La sensazione è che è come se fosse un Giro d'Italia. Ogni tanto qualche rivale perde in salita qualche punto, perde terreno, l'Inter prosegue col suo passo che apparentemente non è irresistibile ma lo è di fatto. In una stagione particolare come questa chiaro che è sempre meglio mantenere un profilo basso. Ma se l'Inter non dovesse vincere questo scudetto a confronto il 5 maggio non sarebbe nulla». Il giornalista si è riferito non solo al vantaggio accumulato in classifica ma anche alle certezze che durante il suo percorso l'Inter ha dimostrato di avere. Tanto che sarebbe strano, secondo lui, se non vincesse il titolo.