Inter, buon compleanno a Bergomi: “L’esordio a 16 anni, i record. Tanti auguri, zio!”

Nato il 22 dicembre del 1963, oggi Beppe Bergomi compie 57 anni. Il 30 gennaio del 1980 è il giorno del suo esordio a soli 16 anni e 39 giorni in Juventus-Inter 0-0 di Coppa Italia.

Un debutto record per una lunghissima carriera con la maglia nerazzurra che diventa una vera e propria seconda pelle. 756 volte in campo, 28 gol segnati e una lunga lista di trofei per lo storico numero 2 interista diventato negli anni un punto di riferimento e un simbolo oltre che ad un difensore con grinta e qualità, Campione del Mondo con l’Italia a 19 anni non ancora compiuti.

Dopo due leggende come Giacinto Facchetti e Javier Zanetti, Bergomi nel 2020 ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame dell’Inter e oggi riceve gli auguri del Club e di tutti i tifosi nerazzurri.

