Inter, compleanno per Gagliardini. Gli auguri del club per i suoi 28 anni

Il centrocampista compie oggi gli anni e festeggia assieme al club nerazzurro che celebra la data con una nota sul sito

Arrivato all'Inter nel gennaio del 2017, ha collezionato 156 partite e 16 gol in maglia nerazzurra. Con l'Inter ha conquistato lo Scudetto nel 2020-2021 (stagione in cui ha stabilito il suo record di presenze stagionali in nerazzurro, 33) e la Supercoppa Italiana lo scorso gennaio.