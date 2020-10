Nato a Lagos il 28 ottobre 1984, oggi Obafemi Martins compie 36 anni. L’arrivo in Italia nel 2000 e l’avventura nerazzurra cominciata in Primavera e poi subito in Prima Squadra dove dal 2002 al 2006 ha collezionato 134 presenze e 49 reti conquistando uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e rimanendo nel cuore dei tifosi anche grazie alle sue strepitose esultanze.

Tanti auguri Oba-Oba Martins!

(inter.it)