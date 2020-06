Inter, buon compleanno a Sneijder: personalità e talento, quante magie su punizione!

Arrivato all’Inter nell’agosto del 2009 ha da subito dimostrato la sua classe in campo, indossando con personalità e talento la numero 10 nerazzurra.

In nerazzurro fino al gennaio 2013 ha svolto un ruolo determinante nel Triplete 2010 e nella conquista della Supercoppa Italiana, del Mondiale per Club e della Coppa Italia nella stagione seguente. Inserito nella lista dei candidati per l’edizione 2020 della Hall of Fame nerazzurra, ha collezionato complessivamente 116 presenze e 22 reti, molte delle quali rimaste nella storia.

Oggi Wesley Sneijder compie 36 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi.

(inter.it)