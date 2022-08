Inter, con lo Spezia primo sold out. Inzaghi fa testare San Siro: rifinitura al Meazza

Dopo Lecce, con la vittoria in extremis, l'Inter scenderà di nuovo in campo sabato sera con lo Spezia a San Siro. Un Meazza che si prepara a essere infuocato, si va infatti verso il primo sold out stagionale.

"L’entusiasmo non manca mai quando si parla di Inter. Dopo il record di pubblico fatto registrare lo scorso campionato, con una media di spettatori a partita di 44.999 e un totale di presenze a San Siro che ha toccato quota 854.983, l’Inter ripartirà contro lo Spezia con un nuovo sold out. Merito – anche – dei nuovi 40 mila abbonati, incentivati dal ritorno di Lukaku a Milano e dalla voglia di rivalsa di tutto il mondo nerazzurro, desideroso di ribaltare nuovamente le gerarchie cittadine. L’effetto San Siro potrebbe rivelarsi un fattore decisivo e il tutto esaurito per lo Spezia potrebbe essere soltanto il primo di una lunga serie in questa stagione. Sabato si avvicina, e Inzaghi non vuole lasciare nulla di intentato. Così per venerdì, tecnico e club hanno deciso di organizzare l’allenamento di rifinitura proprio al Meazza, per ricominciare a prendere confidenza col terreno di gioco e entrare prima nel clima partita", spiega La Gazzetta dello Sport.