Inter, concorrenza da Milan e Bundesliga per Okafor: valutazione già importante

Noah Okafor è uno dei giovani emergenti del calcio europeo: il classe 2000 si sta mettendo in mostra con la maglia del Salisburgo, e anche l'Inter è rimasta colpita dalle sue qualità. Sull'attaccante svizzero, tuttavia, la concorrenza non manca, come ricorda Tuttosport: "Il giocatore oggi maggiormente in vista del Salisburgo è l'attaccante svizzero Noah Okafor. Per lui 10 gol in 22 gare e l'interesse di diverse società, in Germania e come in Italia, con il Milan che lo ha inserito fra i candidati all'eventuale dopo Leao. Okafor costa già molto - 30/35 milioni -, ma l'Inter lo terrà monitorato anche perché non è ancora chiara la composizione del reparto offensivo per la prossima stagione".