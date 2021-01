Inter, verso la Fiorentina: oggi si valuteranno le condizioni di Darmian e Vidal

Darmian, infatti, sostituito nel primo tempo, per sicurezza, si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica, che hanno dato esito negativo, confermando la forte contusione all’ala iliaca sinistra. Anche Vidal, come poi rivelato da Conte, ha dovuto chiedere il cambio, dopo una botta alla gamba destra. Oggi, le condizioni di entrambi verranno rivalutate per capire se potranno essere a disposizione per il match di Coppa Italia con la Fiorentina di mercoledì. Di sicuro, ci sarà abbondante turn-over”.

C’è poco tempo per riposare. L’Inter torna in campo mercoledì a Firenze in Coppa Italia e non può permettersi altri passi falsi. Antonio Conte attende di verificare le condizioni fisiche di Darmian e Vidal, rientrati acciaccati dalla trasferta di Roma come sottolinea anche il Corriere dello Sport: “