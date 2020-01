TS – Inter, affondo per Vidal a due condizioni. In alternativa anche due piste in Serie A

L’edizione odierna di TuttoSport torna a parlare del possibile approdo di Arturo Vidal all’Inter, specificando le motivazioni che sostengono la strategia nerazzurra: “Dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza Nainggolan nella scorsa annata e aver visto di cosa è capace Vidal fuori dal campo, Marotta ha delle riserve. Per questo, dopo alcune perplessità in autunno, ha aperto al cileno, ma solo in prestito senza obbligo di riscatto. Se poi entro fine mese non dovesse riuscire a centrare il colpo Eriksen e non trovasse altre opzioni gradite, allora sì che sarebbe “costretto” a cambiare formula per Vidal. Sempre che vada in porto la cessione di Gabigol (o Politano ) e il Barcellona scenda dai 20 milioni di valutazione. A quel punto, più che De Paul , l’Inter busserebbe alla porta del Cagliari per Nandez , magari per un prestito con diritto di riscatto: l’uruguaiano costa molto ( Giulini lo valuta 40 milioni), ma ha assaggiato la Serie A e potrebbe tornare utile a giugno per parlare col Cagliari proprio del futuro del citato Nainggolan”.