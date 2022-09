Inter, Condò: “Perfezione mostruosa di Sané. La frase di D’Ambrosio è di Conte”

Al termine di Inter-Bayern Monaco, dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha analizzato la prestazione della squadra di Inzaghi uscita sconfitta per 2-0. "Perfezione mostruosa di Sané. Secondo me questa frase detta da D'Ambrosio ('L'ossessione batte il talento') gliel'ha detta un allenatore dell'Inter. Ma non questo, quello che c'era prima".