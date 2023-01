Inter, Condò: “Lukaku, il futuro passa da qui: il nuovo prestito va conquistato”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha fatto il punto in casa Inter in vista della ripresa del campionato, soffermandosi su Romelu Lukaku: "Romelu Lukaku ha vissuto in successione l'anno migliore della sua carriera e quello peggiore, ed è verosimile che il secondo si sia portato via per sempre il sogno di vincere col Belgio: la finestra generazionale si è chiusa in Qatar, e nel peggiore dei modi. Premesso questo, Lukaku non ha ancora 30 anni e la Milano interista - pur non avendo dimenticato la scelta del Chelsea - è pronta a farsi nuovamente trascinare dalla potenza delle sue cavalcate. A patto che ricomincino subito, però: l'Inter ha perso fin troppo tempo ad attenderlo, inventandosi attacchi alternativi in assenza del piano A. Da qui a giugno passa il futuro nerazzurro di Romelu, perché il rinnovo del prestito va conquistato. Paragonato ai soldi incassati per il cartellino, la scorsa estate il costo del suo "affitto" pareva risibile. Dopo l'autunno ai box, si sorride meno".