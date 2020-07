Inter, Condò: “Brozovic ed Eriksen non sembrano compatibili. Barella…”

Paolo Condò, giornalista di Skysport, ha parlato dell’Inter prima della gara con la Roma. Queste le parole del giornalista rispetto alle scelte fatte da Conte: «Eriksen panchina stupisce? No perché ho capito com’è l’aria in questo momento all’Inter. L’allenatore ragiona su qual è la migliore squadra, su chi si fida e credo si fidi più di Brozovic che di Eriksen. E mi chiedo se loro due in campo sono compatibili. Non li vedo portati a passarsi il pallone».

-Cosa sarebbe successo con Sanchez a disposizione sempre?

Sicuramente sarebbero stati più riposati Lukaku e Lautaro ma è stata la grande forza dell’Inter in questa stagione. Prima del Covid19 l’Inter ha vissuto basandosi su questa grande coppia.

-Il centrocampo dell’Inter?

Sensi ce lo siamo quasi dimenticato. Barella è fondamentale anche nella scacchiera futura dell’Inter. Ha fatto una buona stagione nonostante gli infortuni. Buona stagione anche quella di Bastoni che ha fatto una prima stagione a San Siro buonissima e ha soffiato il posto a Godin. Sicuramente Godin è stato deludente, ma Bastoni ha i suoi meriti. Il campione che può aiutare la squadra a fare il salto di esperienza secondo me, nella testa di Marotta, è Eriksen.

(Fonte: Skysport)