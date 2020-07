Condò: “Inter-Conte, due posizioni differenti ma serve unità. Uno così non lo butti a mare”

A Skysport, Paolo Condò ha parlato delle voci che si sono sollevate attorno ad un possibile addio di Conte dopo solo una stagione all’Inter. Questo il pensiero del giornalista: «Non credo che ci sia un piano a medio termine, deve puntare a vincere nella prossima stagione. Ha proprietà allenatore e rosa. Ma ci vuole chiarezza. Non mi è piaciuta la frase di Conte su un confronto sulle aspettative a fine stagione. Ci sono due differenti posizioni e invece per vincere si deve andare nella stessa direzione, univoca. Ma si continua sempre a parlare di mercato, già ad ottobre. Un allenatore così non lo butti al mare dopo una stagione anche se le aspettative erano elevate».

-Eriksen?

Conte vuole Vidal. Ci vogliono questi giocatori, ma la bacchetta si dà ad un jazzista. Questa volontà di avere solo giocatori guerrieri deve essere un po’ mediata. I giocatori come Eriksen servono.

(Fonte: Skysport)