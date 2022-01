Inter, verso l’Atalanta: sabato alle 13.15 la conferenza stampa di Inzaghi

L'allenatore dell'Inter parlerà sabato 15 gennaio alle 13.15 in vista della sfida di campionato con l'Atalanta di domenica

APPIANO GENTILE - Dopo il successo in Supercoppa contro la Juventus, l'Inter si prepara per sfidare l'Atalanta: i nerazzurri saranno in campo domenica 16 gennaio alle 20:45 per la 22ª giornata di Serie A.