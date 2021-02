GdS – Inter, con la Juve a caccia di conferme: la ‘SDB’ sfida chi ha vinto grazie a…

Una questione di testa e di numeri. L’Inter e Conte ritrovare la difesa tra i punti di forza, dopo un inizio di stagione non brillante. A partire proprio dalla sfida contro la Juventus, la squadra nerazzurra ha infilato una serie di tre gare in campionato senza subire gol.

Una striscia interrotta solamente dal gol di Ibrahimovic in Coppa Italia, in un match in cui i nerazzurri hanno sofferto poco. Contro il Benevento, l’Inter non ha concesso neppure un tiro, confermando l’ottimo momento.

E se l’attacco continua a viaggiare su ritmi europei, nella sfida contro la Juventus l’Inter va a caccia di conferme. “La gara di domani – scrive La Gazzetta dello Sport – vale una conferma per la SDB, di fronte alla squadra che sul terzetto difensivo ha costruito buona parte dei suoi successi”.