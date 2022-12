Inter, conferme dalla fascia sinistra. Un aspetto deve ancora essere registrato

L'Inter torna dall'amichevole contro la Reggina con qualche conferma, alcune buone indicazioni e anche aspetti da migliorare. Questa la sintesi del Corriere dello Sport: "Da notare, inoltre, che quando ha avuto l'opportunità di concludere, Big Rom ha sempre inquadrato la porta. Non altrettanto Dzeko, a volte approssimativo al momento di finalizzare, a eccezione del gol ovviamente. Poco male, dal punto di vista di Inzaghi: l'importante è che il bosniaco sia attento e concentrato quando conterà, tenuto conto che, in ottica Napoli, è l'unico attaccante che dà assolute certezze. Bene ancora una volta, in fase di costruzione, la catena di sinistra, tra Bastoni, Mikhitaryan e soprattutto Dimarco. E Gosens, nel finale, ha preso un altro palo di tacco. Un po' meno quella di destra, anche perché Bellanova ha potuto spingere di meno, dopo che, in avvio, Cicerelli aveva creato qualche grattacapo. Peraltro, all'inizio, la Reggina aveva pure sfiorato il vantaggio, sul "terzo tempo" di testa di Gagliolo, con Onana che si esibito in una parata di puro istinto. Nel frangente, tutt'altro che impeccabile il comportamento della difesa, che si è fatta sorprendere da un traversone nato da un corner. Non il migliore dei segnali, dopo che in campionato sono stati parecchi i gol subìti su calcio piazzato".