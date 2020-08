Sky – Inter-Conte, confronto a fine stagione. Stamattina allenamento e tamponi

Ci sarà un confronto a fine stagione tra l’Inter e Conte. Tutto è stato rinviato al termine dell’avventura in Europa League della squadra nerazzurra. La squadra si è allenata questa mattina e si è sottoposta ai tamponi necessari per la partenza in Germania. Non cambierà moltissimo la formazione che giocherà con il Leverkusen rispetto a quella che ha giocato con il Getafe. Al momento si respira un clima sereno: la tregua tra società e allenatore sta funzionando per portare avanti l’impegno in Coppa.

(Fonte: SS24)