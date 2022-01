De Canio: “Inter ora parecchio più forte della Juve. È una squadra sicura”

Il tecnico ha parlato della vittoria dei nerazzurri in Supercoppa e della consapevolezza che mostra la squadra di Inzaghi

Mister Luigi De Canio, ospite di Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter in Supercoppa e ha elogiato la prestazione della formazione di Inzaghi.«Chi ha guardato tutta la partita sa che l'Inter è la squadra che è consapevole della sua forza, dall'anno scorso. È una squadra che viaggia col vento in poppa, determinata, con una grande carica agonistica. Nell'arco dei 120 minuti ha dimostrato di essere in questo momento parecchio più forte della Juve».