Inter, dopo la partita con il Liverpool è emersa una considerazione amara

La recente sconfitta in Champions League ha evidenziato in maniera chiara un aspetto già noto in casa nerazzurra

Fabio Alampi

In casa Inter la sconfitta in Champions League contro il Liverpool non è ancora stata dimenticata. Come scrive Tuttosport, tra i nerazzurri è emersa una considerazione chiara:

"Adesso invece è iniziata l'epoca dell'auto-sostenibilità obbligata che impone entrate in rosa solo a fronte di uscite. Ma così diventa difficile accorciare le distanze con l'élite europea. «In certe partite servono i cambi da 60 milioni», è uno dei commenti sconsolati raccolti alla Pinetina dopo il ko col Liverpool con chiaro riferimento a Luis Diaz (senza dimenticare Firmino pagato 41 milioni sette anni fa). Sono considerazioni obbligate, che chiamano in causa il tipo di futuro che può essere garantito da Suning all'Inter".