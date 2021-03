Minotti: “L’Inter migliorerà ancora su spirito di squadra. A Conte un consiglio…”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter contro l'Atalanta e ha parlato della chiave per la vittoria del campionato

«Credo che l'Inter stia sfruttando le caratteristiche della propria rosa. L'Atalanta ha avuto il predominio ma ha fatto fatica a segnare». Lorenzo Minotti, ex calciatore e pure ex compagno di Conte in Nazionale, ha parlato dei nerazzurri e della vittoria contro la formazione di Gasperini. Si è soffermato su alcuni aspetti in particolare: «Conte ha dato a questa squadra un sacrificio, mi ricorda per certi aspetti la Juve di Allegri che soffriva ma ci stava bene e si trovava a proprio agio. L'Inter non ha segnato solo ad Udine, prima o poi il gol lo fa. Poi deve difendere bene e adesso lo fa da squadra compatta, con la voglia e la capacità di soffrire, una dote importante. È mancata la possibilità di trovare spazi ma per merito dell'Atalanta e l'Inter non è riuscita a ripartire», ha sottolineato.