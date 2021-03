Inter, Conte: “Diffidati? Non vedo perché fare calcoli stupidi e perdere punti”

Il tecnico nerazzurro ha chiarito il suo punto di vista a proposito del tema nella conferenza alla vigilia di Parma-Inter

Parma-Inter è ormai alle porte e Antonio Conte se la giocherà con la miglior formazione possibile. Nessun calcolo in vista della gara con l'Atalanta, perché ogni partita nasconde le sue insidie. A proposito dell'impiego dei giocatori diffidati, il tecnico ha precisato in conferenza stampa: "L'esperienza mi porta a non guardare oltre la prossima partita. Quella col Parma per noi è la partita più importante della stagione. C'è bisogno di vincere e fare calcoli non mi interessa. Tutti devono giocare con la giusta attenzione e intensità. Se dovessero arrivare ammonizioni, la prossima partita la giocherebbero altri. Non vedo perché fare calcoli stupidi e perdere eventualmente punti per strada".